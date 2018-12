Estado perdeu cinco crianças que estavam à sua guarda

Três raparigas e dois rapazes eram utilizados para mendigar na rua e roubar. Foram acolhidos pelo Estado depois do casal que, alegadamente, os explorava ter sido detido.

Quatro crianças foram obrigadas pelos pais a mendigar na rua e a roubar em centros comerciais. O grupo era constituído ainda por outro jovem. Os adultos foram detidos em 2017 no Porto e as crianças retiradas ao casal. As cinco crianças romenas ficaram a cargo do Estado, sendo enviadas para uma instituição para crianças e jovens em perigo a 15 de Novembro de 2017.



As três raparigas e dois rapazes - com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos - desapareceram do lar de acolhimento e o Estado não sabe se estarão em território nacional, segundo noticia esta terça-feira o jornal Público.



Já foi lançado um alerta para todas as polícias europeias - procedimento comum quando há suspeitas de que estejam a ser exploradas por grupos criminosos, para fins laborais, sexuais, ou ainda para a mendicidade



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) afirmou que depois de deter o grupo criminoso "colaborou com o Tribunal de Família e Menores do Porto e Directoria da Polícia Judiciária do Porto, no sentido de prestar toda a informação possível" para descobrir o paradeiro das crianças.



O Tribunal de Família e Menores do Porto arquivou, em 5 de Junho de 2018, os processos de protecção abertos quando as autoridades não conseguiram encontrar os jovens.



Os três adultos detidos - os pais da criança e outro - estão a ser julgados no Tribunal de S. João Novo, no Porto. As alegações finais dos advogados e do Ministério Público estão previstas para esta quarta-feira.



Crianças obrigadas a mendigar e roubar durante seis anos



Os cinco menroes andaram durante seis anos a furtar e a mendigar em Portugal. Segundo a acusação do Ministério do Público do Porto, o casal e o outro arguido - namorado de uma das filhas do casal - conseguiram lucraram mais de 170 mil euros.



O esquema manteve-se entre Janeiro de 2011 e Abril 2017.

O casal optou por privar os próprios filhos de escolaridade, "fazendo-os viver em condições de pouca higiene, nenhuma privacidade e total desarrumação, usando-os desde tenras idades em actividades delituosas".



O casal recorria aos filhos porque sabia que os menores, "mesmo que fossem intercetados, não seriam sujeitos a processos criminais".



O MP registou crimes imputados a este grupo em 20 localidades: Almada, Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Coimbra, Espinho, Faro, Leça da Palmeira, Leiria, Lisboa, Maia, Matosinhos, Porto, Rio Tinto, Seixal, Sintra, Tavira, Valença e Vila Nova de Gaia.

Os peditórios eram feitos em nome da inexistente "associação regional para os incapacitados surdos e mudos e para as crianças pobres".

Quanto aos furtos, as instruções que os menores recebiam eram as de preferirem material electrónico como telemóveis e computadores.