A23 cortada no sentido Abrantes - Torres Novas devido a fogo em camião

A Autoestrada 23 está cortada ao trânsito no sentido Abrantes-Torres Novas devido a um incêndio num camião que transportava fardos de palha, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



"O alerta para o incêndio rodoviário, que ocorreu ao quilómetro 37,3 na zona do Entroncamento, sentido Abrantes-Torres Novas, foi dado às 6h34, encontrando-se o trânsito cortado para limpeza e remoção do veículo", adiantou à Lusa a mesma fonte.



No local estão 20 operacionais, entre bombeiros, elementos da GNR, apoiados por sete veículos, e ainda funcionários da EDP, devido à existência de fios elétricos na zona.



A A23 liga Torres Novas à Guarda.