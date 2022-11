Estado perde 17 milhões em subsídios fraudulentos

Esta é a história de como o Estado português se "deixou" enganar duas vezes pelas mesmas pessoas e acabou a perder 17 milhões de euros. O valor corresponde a três apoios concedidos pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), entre 2011 e 2013, e destinavam-se à aquisição de máquinas por parte de uma empresa fabricante de plásticos estiráveis, a Rembalcom, sediada em Barcelos. Uma investigação levada a cabo pelo Ministério Público do DIAP de Braga conclui que tais compras foram "forjadas", o que não impediu aquele organismo público de pagar 3.845.584 euros em 2015, altura em que o inquérito já estava em curso. Três anos depois e com uma dívida a ultrapassar os 40 milhões de euros, o IAPMEI ainda viabilizou um processo especial de revitalização (PER) que, ao fim de 19 meses, foi interrompido pela declaração de insolvência da empresa. "Esta era a última possibilidade de manter a empresa em atividade, viabilizando os seus ativos, e recuperando o incentivo reembolsável pago", sustenta a Agência.