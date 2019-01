O vídeo mais visto de Wuant é uma música que escreveu para os detratores desses youtubers que só gritam, berram e fazem merda. Como pretendia dar uma resposta dura, Wuant aparece mascarado de puto rufia tha street. Tem ainda umas tranças para tocar no imaginário dread motherfucker.





É nestes preparos que Wuant se apresenta à sua audiência infanto-juvenil e é com eles que ataca o inimigo com o melhor que lhe escorreu: Cagas por onde cospes e cospes por onde cagas / o que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. (...) Não vales o tempo que demoro a cagar / muito menos o tempo que demoro a editar.Esta obra de 2’56’’ foi um sucesso que chegou às 10,2 milhões de visualizações e foi diretamente para o top dos tops do mais mediático youtuber português.