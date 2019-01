Comércio e restauração são as atividades com mais postos sem candidatos, mas construção é a que mais sobe. "Salários baixos e vínculos precários" justificam os números, diz a CGTP.

O número de empregos vagos continua a aumentar em Portugal. No terceiro trimestre de 2018, 30 031 postos de trabalho não tinham candidatos (uma subida homóloga de quase 9%), apesar de os centros de emprego contabilizarem mais de 334 mil desempregados. Empregos com vagas por preencher em Portugal.



Segundo o Ministério do Trabalho, o comércio e a restauração são as atividades com mais vagas por preencher: um total de 9876. No entanto, foi o setor da construção o que registou um maior aumento de postos de trabalho sem candidatos, totalizando uma subida de quase 50%.



