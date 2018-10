A Força Aérea vai manter parte da sua esquadrilha no novo aeroporto do Montijo e transferir outra fracção da mesma para Beja e Sintra, de acordo com o jornal Público. O plano, que representa uma factura de 115 milhões, é resultante de um acordo firmado entre o Governo e a ANA – Aeroportos de Portugal, que concordaram com uma coexistência pacífica entre os aviões militares e civis no futuro aeroporto do Montijo.

Segundo o acordo, que deverá ser assinado nas próximas semanas, a esquadrilha dos helicópteros EH101, destinados a missões de busca e salvamento, serão deslocados para Sintra, devido ao seu carácter de voos de emergência. Os C295, dedicados a transporte e carga, seguem o exemplo e mudam-se para Beja, tal como os aviões de instrução Epsilon. Da frota presente na Base Aérea n.º 6 do Montijo, ficam apenas os helicópteros Lynx da Marinha.

A Base Aérea n.º 6 vai ser ainda a "casa" dos novos aviões KC390, que irão substituir os mais antigos Hércules C130. Estes tratam-se de aviões a jacto maiores que se deslocam de forma idêntica aos comerciais - e por isso são mais compatíveis com voos civis -; exigem voos de treino reduzidos uma vez que a maioria das aulas é feita no simulador; e fazem principalmente voos programados. Por estas razões, irão permanecer no Montijo, escreve o Público.