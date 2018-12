As crianças são uma das franjas mais frágeis da sociedade e o Estado continua a não fazer o suficiente para as proteger ou garantir a sua segurança. São as crianças o grupo etário com maior risco de pobreza e há dezenas de milhares que continuam sem ter acesso a médicos de família, apesar do Estado ter definido que todas teriam direito a um.

São estas as conclusões do Conselho Nacional de Saúde, que num relatório refere ainda que continua a existir pouco apoio psicológico a crianças e jovens e que as escolas não estão a fazer o suficiente para limitar o acesso a alimentos não saudáveis.

O relatório do Conselho Nacional de Saúde, a que a SÁBADO teve acesso, intitulado "Gerações Mais Saudáveis" analisa as políticas públicas de protecção e promoção da saúde das crianças e jovens até aos 18 anos, em Portugal.

Crianças em maior risco de pobreza que população geral

Esta é uma das conclusões do relatório Gerações Mais Saudáveis, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Segundo o documento, as crianças portuguesas continuam a estar em maior risco de pobreza do que a restante população. O organismo do Serviço Nacional de Saúde propõe que sejam criados mecanismos para aumentar a protecção social das crianças portuguesas, como anteriormente se fez com os idosos.

O documento refere que, "nos últimos anos, registou-se um aumento das desigualdades no rendimento das crianças, sendo as crianças o grupo etário que está em maior risco de pobreza". E lembra ainda que os "apoios sociais contribuíram para reduzir a pobreza nas crianças", mas que ainda são "insuficientes para diminuir expressivamente o problema".

Os conselheiros do Governo recomendam a criação de mecanismos que aumentem essa protecção social às crianças, à semelhança do que se fez em 2009, com os idosos. A partir desse ano e depois de implementado o "complemento solidário para idosos", a taxa de risco de pobreza entre os idosos ficou abaixo da observada na população em geral.

Os dados referentes a 2016 mostram que a taxa global de risco de pobreza, após transferências sociais, foi de 20,7% nas crianças, enquanto nos idosos a taxa era de 18,3%.

Mais de 150 mil crianças e jovens sem médico de família

Apesar de o Governo ter proposto atribuir médicos de família a todas as crianças até ao final de 2016, há ainda mais de 150 mil menores em Portugal sem médico de família.

Os dados relativos a 31 de Outubro de 2018 mostram a existência de 153 mil portugueses com menos de 18 anos sem médico de família, em Portugal. A região onde a falta destes profissionais se faz mais sentir é na região de Lisboa e Vale do Tejo. Dos 153 mil menores sem acesso a médico de família, 110 mil habitavam nesta região do país.

Mesmo assim, a região da Madeira é a que tem a maior proporção de menores sem médico de família. Duas em cada cinco crianças na Madeira não têm acesso a este tipo de cuidados. Em Lisboa essa percentagem desce para os 16% e nos Açores para os 11,8%.

A região onde a percentagem é mais baixa é no Porto, onde apenas 1% das crianças não tem médico de família atribuído.

"Continuam a existir obstáculos à atribuição de médico de família a todos os menores de 18 anos, que são particularmente preocupantes na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira", refere o relatório do Conselho Nacional de Saúde.

O Conselho Nacional de Saúde recomenda que seja reforçado o acesso aos cuidados de saúde primários para crianças e é peremptório ao afirmar: "É necessário assegurar que todas as crianças têm médico de família atribuído".

Os jovens e crianças continuam com uma oferta de cuidados de saúde mental "muito deficiente"

A oferta de cuidados de saúde mental dirigidos a crianças e jovens em Portugal "é muito deficiente", havendo poucos serviços de psiquiatria específicos e com recursos escassos, refere o relatório do CNS, acrescentando ainda que existe uma baixa oferta de psicólogos nos centros de saúde.

"A oferta de cuidados de saúde mental da infância e da adolescência está longe de suprir as necessidades da população e muito longe das metas traçadas no Plano Nacional de Saúde Mental", refere o relatório que lembra que as perturbações emocionais e do comportamento "têm vindo a adquirir uma dimensão importante" na infância e adolescência.

Estima-se que entre 10% a 20% das crianças tenham um ou mais problemas de saúde mental, sendo que apenas 25% do total são referenciadas a serviços especializados.

Existem em Portugal, actualmente, 21 unidades de psiquiatria da infância e adolescência em estruturas do SNS, embora com "recursos escassos". Existem ainda nove serviços locais de psiquiatria da infância e adolescência, que desenvolvem actividades de âmbito alargado.

Escolas têm que limitar acesso a alimentação menos saudável

O relatório ataca ainda as escolas por não conseguirem "monitorizar eficazmente a oferta de alimentos que é feita nos seus bufetes e cantinas", pedindo que seja limitado o acesso a alimentos menos saudáveis.

Com estas medidas, o Conselho pretende combater a obesidade infantil através de mais medidas de "limitação do acesso e publicidade a produtos alimentares não saudáveis, nomeadamente dentro dos estabelecimentos de ensino".

Também as máquinas de venda automática nas escolas "continuam a conter alimentos" que deviam ser limitados e "muitas não são bloqueadas à hora de almoço".

Os conselheiros do Governo lembram que "a prevalência da obesidade infantil permanece elevada em Portugal" e que as crianças e os jovens são alvo constante de estratégias de marketing e publicidade de alimentos.