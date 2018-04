A Câmara de Esposende vai implementar, a partir de Maio, o Projecto Municipal de Combate ao Insucesso Escolar, que se prolongará até Abril de 2021, num investimento de 871 mil euros, foi esta sexta-feira anunciado.Em comunicado, a Câmara refere que o projecto visa a melhoria da qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares, o combate ao insucesso escolar, a intervenção com as famílias e a articulação da acção das escolas com os diferentes parceiros locais.A redução das saídas precoces do sistema educativo, combatendo, localmente, o insucesso escolar, é outro objectivo.Os destinatários são os alunos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário em situação ou em risco de abandono e insucesso escolar.O Projecto Municipal de Combate ao Insucesso Escolar de Esposende está estruturado em três sub-projectos: Núcleo de Intervenção com os Alunos e as Famílias, Clubes de Motivação e Activação de Competências e Educação pela Arte."Interdependentes entre si, estes sub-projectos desenvolvem-se ao longo de 36 meses, concretizando-se com a criação de uma equipa multidisciplinar constituída por profissionais das áreas de psicologia e terapia da fala e por equipas de profissionais para o funcionamento de oficinas e clubes, em diversas áreas de especialização e actuação, nomeadamente nas áreas de biologia, informática, matemática, teatro, música, dança, xadrez e karaté.Tudo isto com a supervisão científica de um consultor na área da educação.