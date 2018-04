A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem recusado as folgas de polícias para reforçar o dispositivo policial de grandes eventos. Contudo, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, diz que "os ditos grandes eventos começaram a ser cada vez mais rotineiros" porque há "falta de efectivos".



"Do São João à Eurovisão, há muitos 'grandes eventos' ao longo do ano", lamenta à SÁBADO o líder do maior sindicato de polícias do país. "Se há uns anos um polícia só tinha de ver a sua folga recusada esporadicamente, agora é com regularidade, pois tudo são 'grandes eventos'. E há quem chegue a não poder gozar férias", concretizou. Entre os acontecimentos enumerados pelo sindicalista, o Comando Metropolitano do Porto terá cortado folgas para o Red Bull Air Race e para o São João.



O porta-voz da PSP Hugo Palma confirmou à SÁBADO a recusa de folgas de polícias para o reforço de grandes eventos. "É para fazer face a uma exigência anormal", explica. O mesmo irá acontecer já no Festival da Eurovisão: "vamos recusar folgas para reforçar esse evento, que acontece entre o dia 6 de Maio e dia 12." Para esse acontecimento, apesar de ser um serviço restrito ao comando de Lisboa, haverá reforço fora do distrito de Lisboa no que toca à Unidade Especial de Polícia.



Face às respostas da PSP, Paulo Rodrigues explica que tanto o Governo como a PSP têm "desvalorizado" a situação. "Não chega apenas aumentar o efectivo. É necessário rever o dispositivo existente para adequar o número de efectivos para aquilo que são as necessidades da polícia - e isso não tem sido feito", diz.



Na óptica de Paulo Rodrigues, o dispositivo da polícia tem dois problemas: "falta de efectivo em termos genéricos e o aumento da idade média dos polícias". "O facto de termos 20 mil polícias não quer dizer que todos têm condições para assumir o serviço operacional da PSP, que é o grosso da missão da polícia", salienta.



A idade média dos polícias é outra situação preocupante porque o corte das folgas "calha sempre aos mesmos" - os mais jovens, que são "os mais aptos" para fazer serviço operacional. "Se deixassem ir os polícias com mais de 55 anos, a PSP teria 17 mil polícias. É muito pouco", explica, garantindo que as recusas de folga "prejudica a folga dos mesmos".



À SÁBADO, o porta-voz da PSP garante que, "por defeito, todos polícias estão aptos" para serviço operacional. "Os polícias são obrigados a fazer uma certificação de tiro. Quem está apto a pegar numa arma está apto a fazer serviço operacional", frisou.