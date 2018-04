Três crianças feridas num acidente em Sintra

Uma colisão entre dois veículos na avenida dos Bons Amigos, na Agualva, Sintra, provocou ao início da tarde desta sexta-feira oito feridos, três deles crianças.

O acidente ocorreu pelas 13h20 e foram mobilizados para o local meios dos bombeiros de Agualva-Cacém, Algueirão, Belas e Queluz, bem como a viatura médica do Hospital Amadora-Sintra.

A PSP encontra-se também no local a regular o trânsito e a investigar as causas do acidente.

A avenida encontra-se cortada ao trânsito para se proceder ao socorro das vítimas.