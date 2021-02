“Andamos num Cinquecento e o criminoso num Ferrari”

Vítor Paiva entrou na Polícia Judiciária (PJ) em janeiro de 1985, já lá vão 35 anos. Fez quase toda a carreira na área do combate à criminalidade económico-financeira. Licenciado em Direito, doutorou-se no ano passado em Estudos Estratégicos no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP). A tese é sobre o combate ao branqueamento da PJ e a evolução normativa nacional e internacional entre 1993/2017.