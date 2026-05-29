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Portugal

Hacker Rui Pinto agredido no Campo Pequeno

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 11:58
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O pirata informático estaria a viver numa casa com proteção policial ao abrigo de um programa de proteção de testemunhas.

O hacker Rui Pinto terá sido agredido no Campo Pequeno, em Lisboa, no final de abril, onde estaria a viver numa casa sob proteção policial.

Rui Pinto
Rui Pinto DR

A notícia foi avançada pela que afirma que o pirata informático terá sido pisado no sobrolho. A PSP foi ainda informada da ocorrência mas não foi apresentada queixa. 

Rui Pinto estaria a viver num local secreto sob um programa de proteção de testemunhas. 

Em abril, recorde-se, foi absolvido de todos os crimes referentes ao caso do Football Leaks.

Em atualização

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