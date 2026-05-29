Hacker Rui Pinto agredido no Campo Pequeno

O pirata informático estaria a viver numa casa com proteção policial ao abrigo de um programa de proteção de testemunhas.

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O hacker Rui Pinto terá sido agredido no Campo Pequeno, em Lisboa, no final de abril, onde estaria a viver numa casa sob proteção policial.



Rui Pinto DR

A notícia foi avançada pela Sic Notícias que afirma que o pirata informático terá sido pisado no sobrolho. A PSP foi ainda informada da ocorrência mas não foi apresentada queixa.

Rui Pinto estaria a viver num local secreto sob um programa de proteção de testemunhas.

Em abril, recorde-se, foi absolvido de todos os crimes referentes ao caso do Football Leaks.

Em atualização