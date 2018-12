Durante vários meses, os inspectores da Autoridade Tributária e o procurador Rosário Teixeira escutaram os gestores do banco BIC a negociar com o governo de Passos Coelho a compra do banco nacionalizado em 2008



As escutas do processo "Monte Branco" já estavam activas há longas semanas quando a 30 de Março de 2012, Maria Luís Albuquerque, então secretária de Estado do Tesouro do ministro das Finanças Vítor Gaspar, e Fernando Teles chegaram de vez a acordo e o banco BIC comprou por 40 milhões de euros o BPN, no qual o Estado tinha injectado mais de 5 mil milhões de euros desde novembro de 2008. Mas dois dias antes do acerto final ainda se discutia com o Governo o montante a pagar. E o BIC insistia em apenas 30 milhões de euros deixando bastante chateada a secretária de Estado Maria Luís Albuquerque, que chegou a enviar um email à meia-noite a queixar-se a Jaime Pereira.



O administrador estava apostado em esticar a corda ao máximo com o Governo, mas Teles disse-lhe que tinham de suavizar a resposta para não levar a um ponto de ruptura, porque realmente estavam interessados no banco. A estratégia passava por tentarem usar a negociação dura para obterem do Governo uma espécie de compensação futura nas vendas dos bancos do BPN em Cabo Verde e no Brasil, que realmente o BIC acabou por também comprar em 2013 por, respectivamente, 30 milhões e 12 milhões de euros. Num relatório que acompanha este e outros resumos de escutas, o inspector Paulo Silva citou de forma algo atabalhoada o que alegadamente ouvira: "Fernando Teles diz que a questão é ter de pagar o capital que lá estiver [uma alegada exigência de Maria Luís Albuquerque sobre a venda do BPN IFI], mas isso também… Jaime diz que se deixarem no BPN uma provisão de igual montante (que é o que eles estão a pensar fazer) e deixarem lá o cash, que à partida não é um problema, porque é o mesmo que tirar de um bolso e colocar no outro, é uma capitalização forçada do BPN…"



Dias antes, a 8 de Março de 2012, os investigadores já tinham gravado outra conversa entre os dois administradores que mostrava que ambos estavam convictos de que iriam fazer sempre um bom negócio com o BPN. "Dr. Teles diz que reconhece que dificilmente terão outra oportunidade para comprar por 40 [milhões de euros] uma coisa que tem 300 e tal [milhões de euros] de activo", resumiu a equipa da AT, especificando que a administração do BIC mandara até "fazer uma coisa acessível" para os seus dois principais accionistas, Isabel dos Santos e Américo Amorim, "perceberem o que está em causa".



Uma investigação do MP guarda há sete anos um gigantesco arquivo de informações confidenciais como escutas telefónicas que apanharam centenas de conversas com políticos, empresários e banqueiros.



