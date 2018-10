Juiz que presidiu ao caso não aplicou condenação por abuso de confiança, que pode dar entre um e oito anos de prisão, ao antigo presidente do BPN José Oliveira Costa.

O antigo presidente do Banco Português de Negócios José Oliveira Costa pode ver a sua pena agravada. O ex-director bancário foi condenado a 14 anos de prisão, mas não terá sido aplicada qualquer pena pelo crime de abuso de confiança.



O julgamento do caso do BPN durou seis anos e, durante esse tempo, o juiz-presidente do colectivo não aplicou uma condenação por abuso de confiança que acarreta uma pena que pode ir de um a oito anos de prisão, lembra o jornal Expresso.



O lapso de condenação terá sido notado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, onde foram apresentados, há cerca de um ano, recursos pelas penas aplicadas no âmbito do processo do caso BPN.



O colectivo que julgou o caso terá agora de voltar a pegar no processo para determinar a pena de que o ex-banqueiro será alvo. Mas não há ainda uma data para que o caso tenha de ser resolvido. Os recursos apresentados ao tribunal só podem ser analisados depois da Relação deliberar e apresentar uma resposta a esta falha no processo,



Alguns dos advogados referem ao Expresso que, pelas contas que fizeram ao impacto deste contratempo, o desfecho do processo BPN só deverá surgir num período de três a cinco anos, o que quer dizer que o caso se pode arrastar entre nove e onze anos.

O advogado de Oliveira Costa considerou bastante elevada a condenação do ex-presidente do Banco Português de Negócios (BPN) a 14 anos de prisão e insistiu que o seu constituinte "não se apropriou de um único centavo", afirmando que iria apresentar os recursos, dias depois de ter sido lida a sentença do ex-presidente do BPN.



A justiça condenou Oliveira Costa, em cúmulo jurídico, na pena única de 14 anos de prisão por um um crime de fraude fiscal qualificada, um crime de burla qualificada e um crime de branqueamento de capitais. Essa pena pode ir até 22 anos, caso receba pena máxima pelo crime de abuso de confiança.