Eduardo Pinheiro recusa ser candidato do PS à Câmara do Porto

Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade, já não vai ser o candidato do PS à Câmara do Porto, avança o jornal Público.





"Recebi com orgulho o convite do presidente da Federação Distrital do Porto do PS para encabeçar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto, contudo, após reflexão cuidada, declinei hoje o convite que me foi endereçado", refere o governante em nota a que a Lusa teve acesso.



Apesar da sua recusa, Eduardo Pinheiro agradeceu "a confiança depositada" e afirmou a sua "total disponibilidade para apoiar o partido em torno de uma candidatura alternativa ao atual poder autárquico".



Também fonte da distrital socialista do Porto confirmou à Lusa que o secretário de Estado "declinou o convite" que lhe foi endereçado pelo PS.



A escolha de Eduardo Pinheiro tinha sido fechada no fim de semana, mas apanhou de surpresa a estruturas locais do Partido Socialista.





Leia Também Escolha de Costa deixa PS Porto a ferver