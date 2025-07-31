PSP recebeu cabeça de corpo que se suspeita que seja de homem decapitado em Lisboa

O alerta para a situação ocorreu "por volta das 15h30", indicando que um homem com cerca de 30 anos se dirigiu ao posto policial do hospital para entregar a cabeça, "que será de um indivíduo do sexo masculino", e alegou que está relacionada com o caso do homem encontrado decapitado em Lisboa.
Uma cabeça que se suspeita que seja do corpo de um homem que foiencontrado decapitado na quarta-feiraem Lisboa foi esta quinta-feira entregue no posto policial do Hospital de São José, revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP).
Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP confirmou a notícia avançada pelo jornal onlineObservadorde que foi entregue hoje uma cabeça no Hospital de São José, em Lisboa.
A mesma fonte adiantou que o alerta para a situação ocorreu "por volta das 15h30", indicando que um homem com cerca de 30 anos se dirigiu ao posto policial do hospital para entregar a cabeça, "que será de um indivíduo do sexo masculino", e alegou que está relacionada com o caso do homem encontrado decapitado em Lisboa.
De acordo com a PSP, a Polícia Judiciária (PJ) foi "imediatamente acionada", existindo "fortes suspeitas" de que a cabeça entregue está relacionada com o corpo encontrado decapitado. O homem que entregou a cabeça encontra-se à guarda da PJ para ser interrogado, estando em curso a investigação sobre o homicídio, podendo ser suspeito do crime ou "alguém que encontrou e fez a entrega", indicou a PSP.
O corpo de um homem foi encontrado decapitado na madrugada de quarta-feira nas traseiras do Coliseu de Lisboa, adiantou fonte da PJ, nesse mesmo dia, depois de acionada pela PSP.
Segundo a fonte, o alerta foi dado à PSP, que encaminhou o caso para a PJ, que se deslocou ao local onde foi encontrado o corpo, com elementos da secção de homicídios e peritos da polícia científica.
Fonte da PJ adiantou, na quarta-feira, que o homem ainda não tinha sido identificado e que a cabeça não se encontrava no local onde foi encontrado o corpo.
