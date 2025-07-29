Quase todo o continente com aviso amarelo devido ao calor

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental está hoje novamente sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas, sendo a única exceção o distrito de Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Lisboa, Leiria e Aveiro o aviso começa às 09:00 de hoje, enquanto nos outros distritos, já está em vigor.

Todos os avisos vão prolongar-se pelo menos até às 18:00 de quinta-feira.

Na Madeira, a Costa Sul e as regiões montanhosas também estão com aviso amarelo, até às 18:00 de hoje, devido ao calor.

Para hoje, o IPMA prevê tempo quente com céu geralmente limpo, vento por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo Raso e nas terras altas.

Setúbal deverá ser a cidade mais quente do continente, com uma previsão de 40 graus de temperatura máxima, seguida de Lisboa e Santarém com 39 graus.