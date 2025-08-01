Sábado – Pense por si

Portugal

Interior norte e centro em perigo máximo de incêndio rural

Lusa 01 de agosto de 2025 às 07:12
As mais lidas

O IPMA prevê perigo máximo de incêndio rural para todo o distrito da Guarda e para quase todo o distrito de Bragança, exceto Vinhais e Carrazeda de Ansiães.

Grande parte dos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco, no interior centro, está hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Homem detido em Penafiel por suspeita de atear incêndios em zona de mato
Homem detido em Penafiel por suspeita de atear incêndios em zona de mato

Esta previsão estende-se também ao sul do país, a seis concelhos do distrito de Faro: Portimão, Silves, Monchique, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

Na região norte, o IPMA prevê perigo máximo de incêndio rural para todo o distrito da Guarda e para quase todo o distrito de Bragança, exceto Vinhais e Carrazeda de Ansiães.

Trofa, Gondomar e Valongo são os concelhos do Porto que também estão perigo máximo de incêndio rural.

A previsão abrange ainda alguns concelhos mais interiores de Viseu, Leiria, Coimbra, Santarém. Na região centro, Castelo Branco está também abrangido por esta previsão, exceto no concelho de Idanha-a-Nova.

Na área metropolitana de Lisboa, apenas o concelho de Loures está com uma previsão de perigo muito elevado, os restantes estão em perigo elevado a moderado.

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior durante a tarde.

É esperada ainda uma descida da temperatura no litoral, sendo que os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro são os únicos de fora do aviso meteorológico amarelo de tempo quente para o continente.

As temperaturas máximas previstas para hoje vão variar entre os 27 graus de Sagres e Sines e os 38 em Castelo Branco e 39 em Évora.

O IPMA alertou na quinta-feira para o "episódio de tempo quente", previsto para entre hoje e quarta-feira em Portugal continental, que deverá ser "consideravelmente severo" pela duração e temperaturas máximas previstas, entre 36 e 44 graus Celsius.

Face a estas previsões, o IPMA já colocou todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de domingo, devido à "persistência de valores muito elevados de temperatura máxima".

Prejuízos dos incêndios até 10 mil euros serão pagos sem papéis
Leia Também

Prejuízos dos incêndios até 10 mil euros serão pagos sem papéis

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Previsão meteorológica Castelo Branco Faro Coimbra Leiria
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Interior norte e centro em perigo máximo de incêndio rural