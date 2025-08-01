Interior norte e centro em perigo máximo de incêndio rural

O IPMA prevê perigo máximo de incêndio rural para todo o distrito da Guarda e para quase todo o distrito de Bragança, exceto Vinhais e Carrazeda de Ansiães.

Grande parte dos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco, no interior centro, está hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Esta previsão estende-se também ao sul do país, a seis concelhos do distrito de Faro: Portimão, Silves, Monchique, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

Na região norte, o IPMA prevê perigo máximo de incêndio rural para todo o distrito da Guarda e para quase todo o distrito de Bragança, exceto Vinhais e Carrazeda de Ansiães.

Trofa, Gondomar e Valongo são os concelhos do Porto que também estão perigo máximo de incêndio rural.

A previsão abrange ainda alguns concelhos mais interiores de Viseu, Leiria, Coimbra, Santarém. Na região centro, Castelo Branco está também abrangido por esta previsão, exceto no concelho de Idanha-a-Nova.

Na área metropolitana de Lisboa, apenas o concelho de Loures está com uma previsão de perigo muito elevado, os restantes estão em perigo elevado a moderado.

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior durante a tarde.

É esperada ainda uma descida da temperatura no litoral, sendo que os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro são os únicos de fora do aviso meteorológico amarelo de tempo quente para o continente.

As temperaturas máximas previstas para hoje vão variar entre os 27 graus de Sagres e Sines e os 38 em Castelo Branco e 39 em Évora.

O IPMA alertou na quinta-feira para o "episódio de tempo quente", previsto para entre hoje e quarta-feira em Portugal continental, que deverá ser "consideravelmente severo" pela duração e temperaturas máximas previstas, entre 36 e 44 graus Celsius.

Face a estas previsões, o IPMA já colocou todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de domingo, devido à "persistência de valores muito elevados de temperatura máxima".

