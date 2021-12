Enfermeiros querem parecer sobre vacinação das crianças divulgado

A Ordem dos Enfermeiros defende que o parecer da Direção-Geral da Saúde que recomenda a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos devia ser tornado público de forma a que os pais possam fazer uma escolha mais "informada". Anteriormente a bastonária da Ordem tinha informado que o organismo estava contra a vacinação de crianças desta faixa etária de forma universal.



Em declarações à SÁBADO, o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros diz que "uma vez que não existe consenso quanto à vacinação universal das crianças entre os cinco e os anos, devia haver mais transparência por parte das autoridades de saúde", de forma a que os pais "possam fazer uma escolha mais informada". "É por este motivo que seria tão importante que fosse público o parecer da comissão técnica", refere Luís Barreira.



No entender do vice-presidente da Ordem, este "sigilo" quanto ao parecer da Comissão Técnica "descridibiliza o processo de vacinação e não dá aos pais segurança para que decidam sobre se devem ou não vacinar os seus filhos". "Assistimos a alguma desconfiança por parte dos pais e se fossem tornados públicos esses pareceres, tornavam muito mais transparente o processo de vacinação e permitiram uma decisão com maior fundamentação", refere.