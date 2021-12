Vacinar crianças pode protegê-las de consequências a longo prazo, defende médico

Carlos Meneses Oliveira, médico intensivista no hospital Beatriz Ângelo, frisa: "A morte e a cura não são as únicas saídas" da covid-19.

O médico intensivista Carlos Meneses Oliveira acredita que não há uma relação direta entre a nova variante da covid-19, a Ómicron, e a decisão de permitir a vacinação para crianças entre os 5 e os 11 anos. No entender deste especialista, há ainda muito a descobrir sobre a nova variante (que pode até a vir a ser mais benéfica do que as anteriores), mas defende a vacinação das crianças independentemente do que se vier a descobrir.

"Sobre a nova variante é ainda um bocadinho cedo para falarmos com propriedade porque é muito recente. Quando surgiu a variante inglesa pensámos inicialmente que era semelhante à versão original que chegou a Itália, mas depois percebemos que a doença que provocava era mais grave e que tinha mais efeitos a longo prazo", refere Meneses Oliveira em declarações à SÁBADO. "É preciso prudência, mas aquilo que vimos até agora parece indicar que a nova variante traz casos mais ligeiros, apesar de ser mais infecciosa", refere.

Relativamente à vacinação de crianças, o médico do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, lembra que vários estudos apontavam, de início, que o vírus não passava de crianças para adultos. Que os adultos podiam infetar crianças, mas que estas raramente infetavam outros. Mas o que se nota agora é que há cada vez mais crianças entre os novos infetados, o que quer dizer que houve uma mutação. "O vírus vai sempre propagar-se por onde puder e conseguir. E neste momento onde o consegue fazer de forma mais tranquila é entre os não vacinados, nos quais se inserem as crianças", explica Meneses Oliveira. E mesmo parecendo que a variante Ómicron seja mais resistente à vacina, é normal que "continue a infetar mais quem não está vacinado, já que a vacina continua a oferecer alguma proteção contra a infeção e transmissão". "A vacina foi desenhada para a original e não para a Ómicron, por isso não é tão eficaz, mas continua a proteger muito para a doença grave", assegura o médico que passou um ano a trabalhar diretamente na unidade de cuidados intensivos de covid-19.