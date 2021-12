DGS divulga posição técnica sobre vacinas para crianças

O parecer técnico sobre a vacinação com crianças entre os cinco e os onze anos foi divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e revela que a incidência mais elevada. Os treze membros da Comissão Técnica da Vacinação contra a covid-19 votaram favoravelmente à vacinação universal nesta faixa etária.



"A avaliação de risco-benefício para a situação epidemiológica em Portugal com base na experiência com as VOC Alfa e Delta, é favorável à vacinação de crianças com 5 a 11 anos", refere o comunicado emitido pela DGS. Além disso, a DGS justifica que, "com base na informação disponível, a variante Ómicron pode originar uma incidência mais elevada nas crianças com 5 a 11 anos do que aquela que foi assumida na análise risco-benefício".



A DGS recebeu, a 5 de dezembro, da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19, a posição técnica sobre a vacinação contra a covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos. A referida posição "resulta de estudos internacionais e da consulta de outras fontes científicas, concluindo-se que a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal de crianças nesta faixa etária, sendo prioritária nas crianças com comorbilidades consideradas de risco para a covid-19 grave", pode ler-se no comunicado.







TIAGO PETINGA/LUSA