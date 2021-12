DGS recomenda vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para covid-19 grave.



"Esta recomendação surge na sequência da posição da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC), que considerou, com base nos dados disponíveis, que a avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária", pode ler-se no comunicado.



A DGS sustenta a sua decisão no constante aumento de casos de covid-19 em criançass, bem como os casos em que a doença se manifesta de forma mais agressiva, apesar de em maior parte dos casos a doença não se manifestar em sintomas. Apesar de o risco de hospitalização aumentar em crianças com comorbilidades, as autoridades de saúde entendem que a vacinação deve ser universal. Já que "muitos dos internamentos ocorrem em crianças sem doenças de risco". "O número de novos casos de covid-19 em crianças tem vindo a aumentar. A doença nestas faixas etárias é geralmente ligeira, mas existem formas graves de covid-19 em crianças", adianta ainda a DGS.