Um incêndio numa sala de computadores do bloco operatório do IPO do Porto obrigou hoje à evacuação da enfermaria do piso 4, tendo os doentes ali internados sido deslocados para "outras enfermarias e vãos de pisos".Em declarações à Lusa, o chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores do Porto disse que o alerta foi dado cerca das 06:00 e que quando chegaram ao local já se depararam com muito fumo no piso 4."Depois do reconhecimento, percebemos que a sala de computadores do bloco operatório já estava tomada pelo fogo", disse.