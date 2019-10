Em quase três anos – desde que Paulo Macedo se tornou presidente da Caixa Geral de Depósitos – que os custos para os clientes subiram em média 73%. Em fevereiro de 2017, Macedo assumiu a presidência com um salário de 30 mil euros por mês.

Segundo o Jornal de Notícias, que recorreu a uma análise da DECO, os custos para os clientes aumentaram €133,80 em três anos.

A 25 de janeiro, entra em vigor o novo preçário do banco público, que inclui o custo de €0,88 nas transferências feitas por MB Way.

Outra mudança é nas contas à ordem em que o cliente pode pedir a antecipação do ordenado ou pensão caso precise (as contas à ordem com ordenado ou pensão domiciliados): se antes eram isentas de custas, agora tal só é garantido caso a pessoa peça a antecipação e também possua cartão de débito e crédito com uso nos últimos três anos. Os pensionistas com pelo menos 65 amos e valor de pensão inferior a 1,5 vezes o salário mínimo também são isentos.