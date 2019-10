António Pires de Lima, nem que lhe peçam, não se candidata à liderança do CDS-PP, garantiu em entrevista na Conversa Capital, ao Negócios e Antena 1.

"Não, essa é uma questão que está resolvida na minha cabeça e no meu coração há muitos anos. E acho que nem devo alimentar a esse respeito qualquer ilusão", começou por dizer Pires de Lima, tendo, depois, dito preto no branco: "Estou a dizer-lhe muito claramente que não serei líder ou não serei candidato à liderança do CDS", garantiu.Leia toda a notícia no Jornal de Negócios.