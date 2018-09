Os empréstimos bonificados para alunos do ensino superior voltaram a não estar disponíveis em 2018, depois de o mesmo ter acontecido em 2017. Apesar das promessas do Governo, o Ministério da Cultura, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) reconhece que as negociações estão atrasadas. O programa foi suspenso em 2015.

"O processo requer garantir a disponibilidade por parte da banca de condições adequadas aos estudantes", referiu o Ministério ao jornal Público, indicando que os bancos ainda não aceitaram as condições propostas pelo Governo.

O Estado serve como fiador nestes créditos de garantia mútua. Os bancos desejam ter mais mecanismos de segurança caso os estudantes não cumpram os termos do empréstimo. Porém, o MCTES tem esperança que o sistema esteja funcional até ao final de 2018.