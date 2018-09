A plataforma que gere os processos de atribuição de bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior "não está operacional, nem de forma automática nem manual", denuncia a Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior.De acordo com o Jornal de Notícias, o Executivo diz que "os processos estão a decorrer como normalmente, com previsão dos primeiros pagamentos no final deste mês" de Setembro, lembrando que o ano lectivo começou "há dois dias". Contudo, a Federação Académica sublinha que por esta altura, em 2017, já tinham sido processados cerca de 73 mil casos.O administrador dos serviços de acção social da Universidade de Lisboa explica ao mesmo diário que os atrasos podem ser explicados pelos problemas entre as Finanças e a Segurança Social, na nova metodologia introduzida pelo Governo para agilizar a renovação automática das bolsas. "A plataforma está lenta, sobretudo quando se pede interoperabilidade", explica.