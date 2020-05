ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de maio de 2020.

A pandemia do novo Covid-19 provocou uma crise de saúde pública e financeira – mas também trouxe oportunidades de negócio a várias empresas. Com a família infetada depois de umas férias em França e com o seu setor em crise, Lourenço Rosa, diretor comercial da empresa de brindes Enerre, assustou-se e usou os contactos que tinha na China para se aventurar na venda de equipamento de proteção individual (EPI). Como 35% da atividade da Enerre foca-se em importação do Oriente, arranjar fornecedores não foi difícil, o desafio foi o transporte. Cometeu uma loucura: fretou aviões, cada um com custos entre 700 mil e dois milhões. "Isto pode ser uma boa operação financeira, mas estou a correr um grande risco. Basta um avião não vir cheio para os prejuízos serem fatais", explicou à. Para já, não lhe correu mal: em um mês fizeram mais de 13 milhões de euros com contratos públicos, o triplo do total que faz num ano em vendas, e passaram de empresa familiar de brindes para um dos cinco principais fornecedores de EPI do país, tendo colocado mais de dez aviões no ar.E mais milhões de euros somam-se se contar os privados. O primeiro cliente foi o Hospital Lusíadas, num acordo com firmado no início de março, após uma ONG avisar a unidade hospitalar privado que uma empresa de brindes estava a importar EPI com sucesso. Seguiram-se outros hospitais: CUF, Évora, Faro, Garcia de Horta e Luz. A primeira entidade pública foi a Câmara Municipal de Cascais, onde já fizeram 11 contratos no valor total de 8.8 milhões de euros, mais de 90% do investimento da autarquia até ao momento. Com o auxílio de aviões para trazer material a território português, já fizeram negócio com o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), os municípios de Lisboa, Albufeira, Albergaria-a-Velha e Aveiro, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entre outros.A Enerre é uma das dez empresas que detêm dois terços do mercado dos contratos públicos relativos à Covid-19, cujo universo é de 157,6 milhões de euros, a grande maioria por ajuste direto e celebrados em março e abril. Além da Enerre, a Cosmocentauro é outro bom exemplo dos novos negócios saídos da pandemia Covid-19. Sendo uma empresa de "comércio por grosso e a retalho de pneus", além de calçado e vestuário, e ainda "oficina de serviços de assistência mecânica a veículos ligeiros", conseguiu vendeu 11 ventiladores (por €121.500) para a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, uma entidade que depois doou os aparelhos ao Centro Hospitalar do Tâmega. A Cosmocentauro vendeu ainda mais seis ventiladores ao Centro Hospitalar do Tâmega por 147 mil euros., a Cosmocentauro importa produtos na China há muito, tem lá os seus contatos – "temos até um escritório em Hong Kong", explica Russel Matos, gestor da empresa –, foi só passar de pneus para ventiladores. Telmo Pinto foi quem tratou da compra dos 11 ventiladores na Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa. "Surgiu a possibilidade quando esta empresa contactou o presidente do CIM, Gonçalo Rocha, dando conta que tinha um contacto na China e que nos arranjaria alguns ventiladores."Conheça o mercado dos contratos públicos relativos à Covid-19 na próxima edição da revista. Empresas publicas e municípios estão a operar num mercado onde as coisas acontecem lá longe, na China. Produtos com defeito, intermediários desonestos, preços extremados… e algumas empresas portuguesas a faturar milhões.