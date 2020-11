Ovar contrata empresa de gelados para fornecer máscaras

Elogios rasgados às medidas municipais no combate à covid-19 como "Ovar é o verdadeiro exemplo do sucesso da cooperação." Foi assim que o presidente do Conselho Diretivo da Seção Regional da Ordem dos Enfermeiros, Ricardo Correia de Matos, começou a sua visita ao hospital de campanha de Ovar, no dia 3 de junho. "Perante um desafio inesperado, a comunidade ovarense conseguiu unir-se em torno da protecção da vida e mostrou a Portugal que não há impossíveis", reconheceu, aplaudindo o autarca Salvador Malheiro pela "capacidade de liderar para o resultado". Detalhe: cerca de um mês antes desta visita, o líder local da Ordem dos Enfermeiros tinha firmado o último de três contratos com a autarquia que agora elogiava, fornecendo fatos descartáveis, eletrocardiógrafos e milhares de máscaras por 24.200 euros em vários ajustes diretos simplificados – tudo isto com duas empresas suas: uma de gelados e outra de contabilidade.

