Coronavírus: Câmaras do Porto e Cascais avançam com testes grátis

A Câmara de Cascais vai abrir dois espaços dedicados a fazer testes gratuitos para despistar o novo coronavírus. Segundo o jornal Público, um dos locais de rastreio fica no Centro de Congressos de Cascais e o outro na Cerci de Rana. Os exames estão a cargo das redes de laboratórios Germano de Sousa e a Joaquim Chaves.

Ao mesmo jornal, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, revelou que os centros pretendem abranger os 214 mil munícipes, mas que para evitar aglomerados é preciso uma pré-inscrição. À entrada, será feito um rastreio e nem todas as pessoas serão testadas.

Estes testes não serão feitos da mesma maneira que os elaborados pela Câmara do Porto, que criou um centro de rastreio no Queimódromo, que funciona sob marcação e em modelo de 'Drive Thru', ou seja, "através do carro".

No Queimódromo, junto ao Parque da Cidade, foram instaladas duas tendas nas quais se encontram os materiais necessários à realização destes testes por zaragatoa, tendo sido montado um circuito para os carros que se deslocam àquela unidade e cuja entrada é controlada por elementos da Polícia Municipal.

A recolha é feita dentro do veículo, sendo as amostras depois transportadas numa mala refrigerada - semelhante a uma geleira - por um funcionário da Unilabs. Os resultados serão depois enviados diretamente ao suspeito e às autoridades de saúde pública.

No seu boletim diário, a DGS elevou, esta terça-feira, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte em Portugal.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

A nível, global, o número de infetados é superior a 180 mil pessoas desde o início do surto, das quais mais de sete mil morreram e mais de 75 mil recuperaram.