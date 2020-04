Uma encomenda de 1 milhão de máscaras cirúrgicas, 800 mil máscaras FFP2, 30 mil embalagens de álcool gel e 400 termómetros, que tem como destino várias unidades de saúde de todo o país, está, há pelo menos 13 dias, retida em Xangai, na China.





"Tem sido uma verdadeira saga: o meu dinheiro está lá, a mercadoria também e não sai por sucessivas questões pseudo-burocráticas", diz àAdelino Cunha, o diretor da empresa que fez a compra do material. A primeira encomenda foi feita ainda a 19 de março e a última, para completar o pacote, no dia 6 de abril. Envolveram vários fornecedores: "Só para as máscaras FFP2 foram três diferentes, até porque é difícil um ter tanta quantidade disponível", explica.No total são 26 toneladas de material, no valor de cerca de dois milhões de euros, que se destinam a 50 a 70 clientes de todo o país, incluindo Madeira e Açores, como centros hospitalares, municípios, delegações da Proteção Civil e IPSS. O primeiro avião estava marcado para o dia 17 de abril e, desde então, já houve mais três adiamentos."Eu tenho já cinco contratos sucessivos com a TAP, o primeiro foi a 17, o segundo a 22, outro a 27, o último estava marcado para dia 1 de maio, esta sexta-feira, mas também já foi adiado. Temos previsão agora para entre 4 a 5 de maio, na melhor das hipóteses", detalha o empresário.Arranjar o avião foi o primeiro problema a ser resolvido. A empresa fretou um aparelho da TAP. "Foi preciso dizer à TAP que a Lufthansa estava a tirar bancos dos aviões de passageiros para os transformar em aviões de carga, mas conseguimos desbloquear", conta. Pagaram 400 mil euros à transportadora portuguesa por um voo com duas escalas: a primeira em Hong Kong, para carregar o álcool gel, e outra em Xangai, para o restante material.Mas, quando a carga já estava pronta para sair, no aeroporto de Xangai, o governo chinês travou o embarque. No dia 10 de abril, fizeram uma alteração legislativa que determinou que as embalagens, além da designação CE – que indica a conformidade dos produtos aos requisitos da União Europeia –, teriam de ter também discriminada a norma europeia EN149:2001 (que se refere a equipamentos de proteção individual)."Imagine o que é ter de substituir as embalagens de cerca de um milhão e 800 mil máscaras. Sendo que nesta encomenda há fábricas a cerca de 1500 quilómetros do aeroporto", diz Adelino Cunha. Apesar dos esforços diplomáticos, junto do embaixador português na China e também do cônsul, e da diferença de fuso horário e das dificuldades que acarreta, foi mesmo preciso voltar a embalar tudo.Retornar as mercadorias às fábricas, embalar novamente e regressar ao aeroporto. Novo problema: o aeroporto de Xangai está a receber, diariamente, uma média de 300 charters de carga. O que significa que há fila de espera para os camiões entrarem. "Nesta terça-feira, 28, o tempo de espera estava entre três a quatro dias", diz àAlém de que é preciso contar com dois dias adicionais para as mercadorias serem inspecionadas e despachadas pela alfândega. Entre a passada sexta-feira, 24, e segunda, 27, houve uma nova alteração imposta pelo governo chinês: "Tivemos de arranjar uma declaração conjunta, entre comprador e vendedor, que atestasse que aquilo que estamos a importar não são dispositivos médicos", diz. Neste momento, e na melhor das hipóteses, os equipamentos só chegarão a Portugal – está previsto que aconteça tudo no mesmo dia – a 4 ou 5 de maio. "O transitário não se consegue comprometer connosco antes", explica.Dentro do avião, há um espaço adicional de cerca de 20 metros cúbicos que a empresa Safe Mobility cedeu ao Estado Português para trazer material da China, sem qualquer custo.Contudo, Adelino Cunha já não sabe com o que há de contar. "Quando ultrapassamos um obstáculo, surge outro pela frente. E estamos a falar de coisas muito sérias, de vidas e de pessoas", lamenta.