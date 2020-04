A Câmara de Cascais recebeu esta terça-feira cerca de 30 mil testes de anti-corpos. A ideia da autarquia liderada por Carlos Carreiras é começar "ainda esta semana" uma operação de testagem com base num método estatístico usado em sondagens para ter um retrato da forma como a covid-19 está a afetar o concelho e perceber quem poderá estar já imune por ter tido contacto com o vírus.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, conta à SÁBADO que tem uma "equipa de matemáticos" a trabalhar nesta operação, que pretende "testar todas as semanas 500 a 600 pessoas" organizadas numa "amostra aleatória estratificada", representativa do concelho.

O método usado é o da "tracking poll semanal", que normalmente se aplica a sondagens, um método em que a amostra vai sendo alargada ao longo de semanas.



A equipa que vai analisar os dados é composta por "voluntários engenheiros, matemáticos e pessoas do departamento de estatística da Câmara", que vão trabalhar com o objetivo de saber "que percentagem da população está imunizada" ao novo coronavírus.



Os testes de anti-corpos são muito mais baratos do que os que estão a ser realizados para confirmar diagnósticos – cada um custa cerca de oito euros – e dão o resultado na hora. "São auto-testes, semelhantes aos que se compram na farmácia para o HIV", conta Pinto Luz.

Ao contrário dos testes para realizar diagnósticos – os chamados PCR –, estes não permitem, contudo, identificar a presença do vírus antes de sete a dez dias depois de a pessoa testada ter sido infetada. Porquê? Porque o que o teste identifica são os anti-corpos que o infetado criou ao vírus e isso não acontece de forma imediata. Ou seja, alguém infetado pode dar negativo num teste destes se o fizer demasiado cedo.



"Nos primeiros sete a dez dias podem dar falsos negativos", admite o vice-presidente da Câmara de Cascais, sublinhando que estas análises não servem para fazer diagnósticos. "Não vamos usar estes testes para aferir casos", vinca.



Miguel Pinto Luz admite, porém, que "numa segunda fase da epidemia" estas análises deverão ser fundamentais e recorda que na Alemanha já se discute a hipótese de "dar certificados a quem está imunizado para voltar ao trabalho". Isto, apesar de ainda não haver evidência científica que garanta que a infeção torna as pessoas imunes ao novo coronavírus.