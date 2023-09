Sociais-democratas denunciados por elogiar sufrágios antidemocráticos

Numa Donetsk ocupada pelas forças russas, o deputado municipal do PCP em Coimbra, Manuel Pires da Rocha, foi observador nas eleições convocadas este mês – e encontrou “atmosfera de liberdade”. Mas não é o único português a elogiar sufrágios em países de democracia questionável. Nos últimos sete anos, o deputado Duarte Pacheco e o ex-eurodeputado Mário David foram observadores em idas às urnas na Rússia e no Azerbaijão, autocracias cujos chefes de Estado permanecem no poder há décadas. E, em contraste com as críticas de plataformas internacionais que escrutinam atos eleitorais, ambos elogiaram os sufrágios.