Animais na Constituição pode ser uma proposta 'perigosa', diz constitucionalista

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer estabelecer-se como "o partido ambientalista português", ao mesmo tempo que promove o bem-estar animal, equacionando até bater-se pelo reconhecimento dos animais na Constituição. Paulo Otero, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade, avisa que a aprovação de uma proposta como esta "obrigaria a uma profunda alteração constitucional".

Na moção que apresenta para passar a liderar o Partido, Inês Sousa Real defende que pretende ver o PAN crescer ao mesmo nível do que tem acontecido pela Europa fora, alicerçando a sua política em torno do ambientalismo e do animalismo. E depois de ter aprovado o estatuto jurídico dos animais e a criminalização dos maus-tratos aos mesmos, o partido quer instituir o "reconhecimento constitucional dos direitos dos animais, incluindo o bem-estar animal como um dever a assumir pelo Estado".

O constitucionalista Paulo Otero diz que a primeira barreira que este projeto encontra é "a dificuldade em saber o que é um animal e quais os seus direitos". "Vamos deixar de comer carne porque os animais não podem ser abatidos, vamos deixar de poder comer peixe porque não podemos pescar", questiona o professor de direito, em declarações à SÁBADO.