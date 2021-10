Clube das águias joga esta quarta-feira no Estádio da Luz, às 20h00, contra o Bayern Munique. Testemunhas trabalham na organização do jogo e alegaram motivações profissionais.

E-Toupeira. Testemunhas não comparecem em tribunal devido a jogo do Benfica

Estava marcada para esta quarta-feira a inquirição dos funcionários do Benfica no processo E-Toupeira, a diligência acabou por sofrer alteração e foram agendadas outras testemunhas visto que alguns dos que tinham inquirição marcada alegaram motivações profissionais - o Benfica joga esta quarta-feira na Luz, às 20h00, com o Bayern Munique, em partida a contar para a Liga dos Campeões.





As testemunhas trabalham na organização do jogo e, por isso, pediram o adiamento da audição.A juíza acabou por agendar outras testemunhas.No processo, Paulo Gonçalves e os dois funcionários judiciais - José Augusto Silva e Júlio Loureiro - respondem, entre outros crimes, por corrupção e acesso indevido. Até agora só Júlio Loureiro quis falar no julgamento, negando qualquer favorecimento.