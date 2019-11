ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

Dia 14 de novembro de 2019, São Bento. Às 15h começava mais um dia de trabalhos na Assembleia da República Rui Rio , líder parlamentar do PSD , chegou pelas 17h30, a 30 minutos do fim. Ainda deu tempo para abrir o computador, marcar presença (que lhe vale 69,19 euros) e ouvir os deputados João Dias (PCP) e Joana Lima (PS) intervirem brevemente sobre doenças inflamatórias do intestino e, a seguir, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues , a despedir-se com um "até amanhã e uma boa tarde a todos". E acabou. Ainda assim, marcou presença. Durante a tarde, o seu lugar na primeira fila foi sendo ocupado por um ou outro vice-presidente da bancada. E, questionados sobre o paradeiro do líder, muitos deputados só sabiam responder "não sei", com naturalidade.Na campanha eleitoral, Rui Rio foi atacado – até por António Costa – por se ter confessado pouco fã da função parlamentar. Agora, decidiu liderar a bancada. Mas fomos ver como a exerce: exerce de facto pouco. Em alguns dias, não exerceu mesmo nada. Mas desengane-se se pensa que Rio não trabalhou na tarde de 14: na qualidade de presidente do PSD, esteve na sede partidária, onde decorreu uma comissão permanente, apurou ajunto do fonte da cúpula social-democrata.É essa a questão: entre as duas funções, Rio prefere a partidária. Entre os dois locais, prefere a São Caetano. Fonte da cúpula do PSD garante que "não é não gostar de ser deputado": "Ele apenas prefere ser presidente do partido, candidato a primeiro-ministro." E tem ganho o segundo: nas primeiras semanas na liderança da bancada parlamentar, foi o presidente do PSD que se desdobrou en-tre responsabilidades – e a um ritmo alucinante.D