A guerra gelada entre PSD e IL

Podem estar condenados a entenderem-se, mas para já mal se falam. Os liberais tentam marcar pontos, os sociais-democratas ressentem-se com as manobras.

PSD e IL até podem acabar juntos num governo, mas por agora as relações são geladas. No parlamento, os partidos da direita não se coordenam e têm sido muitas as vezes em que os sociais-democratas entendem as jogadas dos liberais como rasteiras que, ainda assim, não chegam para grandes ressentimentos. “Eles são como aquele miúdo adolescente que é muito parvo, mas que quando crescer vai ser um tipo impecável”, brinca um membro da direção da bancada do PSD.