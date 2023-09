A Hot Gold é a maior produtora portuguesa de pornografia, com um largo catálogo produzido — e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro quis alargá-lo. A Filmes Hotgold-Cinema, Vídeo e Distribuição, S.A. recebeu em 2020, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), um apoio de 12.750 euros para reforçar a "competitividade e internacionalização da economia regional", revela o portal do Centro 2020.