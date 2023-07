Duas mil pessoas para receber presidente de Cuba na Voz do Operário

A sala principal da Voz do Operário não chegou. Foi preciso montar um ecrã gigante noutro recinto para acolher todos os que quiseram participar no ato de solidariedade "Juntos por Cuba", com a presença do Presidente Miguel Diaz-Canel.

Pouco passava das 15h, quando uma fila de gente se estendia desde a porta da Voz do Operário até ao Largo da Graça. Uma pequena multidão, que se juntou para assistir ao ato de solidariedade "Juntos por Cuba" e ver o presidente cubano Miguel Diaz-Canel. Segundo dados da organização fornecidos à SÁBADO, foram duas mil as entradas registadas no evento que acabou com um discurso no qual Canel realçou os "laços de solidariedade" entre Portugal e Cuba "que foram ainda mais fortes durante a pandemia".