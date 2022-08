Luís Montenegro regressa a Espinho

Várias figuras públicas foram desafiadas pela SÁBADO a regressarem às suas terras. Nesta rubrica de verão, esta semana o recém-eleito líder do PSD regressa a Espinho, a terra onde cresceu, estudou, e onde até foi nadador-salvador na praia. A mesma onde agora esteve a jogar vólei com o filho mais velho. Na altura era craque da matemática e ponta-de-lança do SC Espinho. E reuniu os colegas nadadores-salvadores em torno de reivindicações salariais.

Finalmente, férias de verão. Era 1990 e o jovem Luís Montenegro, de 17 anos, via com entusiasmo o período de pausa de aulas - podia, afinal, retomar a sua atividade de nadador-salvador e ganhar dinheiro para o ano todo. "Nunca me faltava nada em casa, mas sempre gostei de trabalhar e ter a minha autonomia. Com estes trabalhos de verão, aguentava-me nas despesas para o ano inteiro. Roupas, almoços e jantares, saídas com amigos…", conta à SÁBADO o atual presidente do PSD. Ganhava 75 contos por mês, que atualizados com a taxa de inflação rondariam hoje os 872 euros, "muito dinheiro para um jovem de 17 anos", considera. Já o fazia havia dois anos, vigiando a praia Azul, em Espinho. Agora tinha sob a sua jurisdição as marés da praia Pop, também frequentada pela sua família, que tinha ali uma "barraquinha" alugada para guardar pertences, refeições e se proteger da nortada.