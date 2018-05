Duarte Costa

O coronel Duarte Costa é o novo comandante operacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (CONAC). Fonte próxima descreve-o como um homem "que não tem medo de decidir mas que ouve primeiro" e destaca o seu currículo "muito ecléctico", que conta com várias missões internacionais, como no Afeganistão, e o curso de paraquedista (foi Comandante da Escola de Tropas Paraquedistas e cumpriu o curso de Ranger e Airborne do exército norte-americano).Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros, cruzou-se com ele há muitos anos e recorda a sua capacidade de "diálogo próximo".Mas quem é o novo CONAC? O coronel tirocinado José Manuel Duarte da Costa é o substituto do coronel António Paixão, que saiu por motivos pessoais. Nos últimos três anos, foi Chefe do Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres, o que lhe conferiu preciosa experiência para lidar com as operações de combate aos incêndios."É um militar de carreira com conhecimento do espaço onde irá trabalhar", frisa Marta Soares à. No comunicado em que anunciou a escolha, o Governo sublinhou que Costa planeou "acções de emprego dos meios e capacidades do Exército no combate aos incêndios em apoio à ANPC". "Sabe bem aproximar-se da Protecção Civil", diz um amigo."É excelente a fazer negociação e a falar com as pessoas. Sabe ouvir, discutir e encontrar consensos. É profundamente humano e um óptimo comunicador. Além de ser muito camarada e amigo", define fonte próxima de Duarte Costa.O coronel tirocinado fez o curso de promoção a general, "que muito poucos fazem", indica o mesmo amigo. Duarte Costa foi ainda adjunto de Jorge Sampaio quando este era Presidente da República, entre 1996 e 1998.Antes, esteve no Regimento de Comandos, em que foi instrutor. Dá conferências e tem obra publicada sobre terrorismo, estratégia e ciência política. "Além dos cursos militares, a parte académica é muito relevante", destaca fonte próxima. Duarte Costa tem um MBA da Universidade Católica.Entre os bombeiros, Duarte Costa foi bem recebido. "Gostaríamos que o CONAC fosse um de nós, bombeiros, mas entendemos que o coronel Duarte Costa é uma pessoa com elevada competência para o cargo", destaca Marta Soares.Duarte Costa tem 57 anos e duas filhas. No Facebook, partilha vários vídeos referentes ao paraquedismo e imagens dos seus três cães-de-água.