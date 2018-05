Demitiu-se o comandante nacional da Protecção Civil

O presidente da Liga de Bombeiros voltou a salientar que para a Liga de Bombeiros António Paixão não era a pessoa adequada para o cargo. "Não me parecia que o senhor coronel tivesse o perfil adequado para o exercício daquela função, mas não somos nós, Liga de Bombeiros, que temos competência para nomear."



Os bombeiros, através da voz de Marta Soares, fizeram saber que preferiam ter um bombeiro na liderança da ANPC, por sentirem que o seu papel na estrutura do combate aos incêndios está a ser desvalorizado, face à GNR e aos militares.



"O Secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, designou o coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Protecção Civil, sob proposta do Presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Tenente-General Carlos Mourato Nunes", revela comunicado da Administração Interna.



"O Coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa, Chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, é responsável pelas áreas de planeamento e execução da actividade operacional da componente terrestre das Forças Armadas. Neste âmbito, é responsável pela implementação de soluções organizacionais respeitantes ao emprego dos recursos humanos, materiais e financeiros em missões militares, sejam elas ligadas à capacidade de combate ou à capacidade de continuadamente executar missões de apoio militar de emergência e de apoio ao desenvolvimento e bem estar das populações, no suporte e aconselhamento do processo de decisão dos Chefes Militares. Neste aspecto salienta-se o planeamento das acções de emprego dos meios e capacidades do Exército no combate aos incêndios em apoio à ANPC."

O coronel da GNR António Paixão, na liderança operacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) pôs o lugar à disposição do ministro da Administração Interna, esta segunda-feira. O Ministério da Administração Interna (MAI), já aceitou a demissão e nomeou um substituto.António Paixão havia sido indigitado para o cargo em Novembro em substituição de Rui Esteves - que se demitira em Setembro. Ao que apurou o Diário de Notícias, Paixão sai depois de estar em rota de colisão com Jaime Marta Soares, presidente da Liga de Bombeiros.Contactado pelo DN, Marta Soares disse que a demissão de António Paixão "é uma atitude de honestidade, de dignidade. As pessoas quando sentem que não estão devidamente capacitadas para o exercício de uma função e tomam uma atitude dessas é uma atitude de enaltecer, de saudar". As declarações foram proferidas antes da decisão ser tornada pública.