Administração Interna já nomeou novo comandante da Protecção Civil

Tirocinado José Manuel Duarte da Costa, militar, irá substituir António Paixão. Marta Soares queria um bombeiro no lugar.

O coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa é o novo Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).



O coronel foi nomeado na sequência da demissão do antigo comandante, António Paixão, que entrou em funções em Novembro de 2017 e que pediu a exoneração "por motivos pessoais", informa um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI). No entanto, o Diário de Notícias escreve que o comandante saiu em rota de colisão com Jaime Marta Soares, presidente da Liga de Bombeiros.



O representante da Liga dos Bombeiros fez saber várias vezes que estes queriam um bombeiro na liderança da ANPC. O presidente da Liga de Bombeiros voltou a salientar que para a Liga de Bombeiros António Paixão não era a pessoa adequada para o cargo. "Não me parecia que o senhor coronel tivesse o perfil adequado para o exercício daquela função, mas não somos nós, Liga de Bombeiros, que temos competência para nomear."



O Coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa, Chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, é actualmente responsável pelas áreas de planeamento e execução da actividade operacional da componente terrestre das Forças Armadas, sendo responsável pela implementação de soluções organizacionais respeitantes ao emprego dos recursos humanos, materiais e financeiros em missões militares, informa o comunicado do MAI.