O primeiro-ministro reagiu esta terça-feira à entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, onde o Presidente da República garante que se a tragédia dos incêndios do ano passado se repetir não se irá recandidatar. "O senhor Presidente da República não manda recados ao Governo pelos jornais, dialoga directamente com o Governo", disse.



A declaração de Marcelo contrasta com o que António Costa deu há semanas à revista Visão, quando disse que não veria razões para se demitir mesmo que voltasse a haver mortes em incêndios em Portugal.

Que o país volte a arder "é um cenário que não se põe e estamos todos a trabalhar para que nenhuma tragédia dessas se coloque", disse o primeiro-ministro aos jornalistas, em Oeiras. "Estamos todos a trabalhar" para que não volte a haver incêndios graves como os que ocorreram em 2017, garantiu Costa.



O primeiro-ministro disse ainda não acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa lhe tenha respondido directamente. "A relação entre o Governo e o Presidente da República desenvolve-se num diálogo normal e todas as matérias que o Governo tem para transmitir ao sr. Presidente da República, fá-lo diariamente ou, pelo menos, semanalmente. E o inverso também é verdadeiro: o sr. Presidente da República não manda recados ao governo pelos jornais. Dialoga directamente com o Governo", concluiu.

Depois da demissão do Comandante Operacional Nacional das Operações de Socorro, António Paixão, na segunda-feira, "por razões pessoais", o primeiro-ministro vê "com satisfação" a nova nomeação de Duarte Costa. "Vejo com satisfação que o novo comandante foi bem recibo pelo presidente da Liga de Bombeiros e pelos partidos da oposição", disse o governante, que afirmou que essas reacções são "um sinal de que tudo está em condições".

Sobre os motivos da demissão, Costa disse não ter qualquer indicação de que António Paixão tenha saído em desacordo com a estratégia de prevenção dos fogos. "Só conheço a carta que me enviou, que invoca razões pessoais", garantiu.



O primeiro-ministro afastou qualquer cenário de "caos" no seio da Protecção Civil, ressalvando que "os processos estão em boa tramitação no Tribunal de Contas para que tudo esteja pronto a tempo e horas".