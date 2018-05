O comandante do Grupo Especial de Combate Contra Incêndios (GIPS) da GNR garantiu que "não tem meios necessários" básicos, como luvas, fatos, telemóveis, carros ou computadores, para trabalhar no combate aos incêndios.

Num email interno, a que o Público teve acesso, o major Cura Marques, admite que, a uma semana de terminarem a formação, os GIPS "ainda não têm equipamento de protecção individual (EPI) não têm luvas, carros, rádios, telemóveis, computadores ou impressoras, nem sequer condições de descanso em todos os centros de meios aéreos onde vão ficar sediados".

"Nesta data [a 15 de Maio, quando concluírem a formação] passamos a contar com cerca de 1.070 militares, mas não temos equipamento de protecção individual (EPI) – capacete, luvas, etc -, nem viaturas para os transportar", critica o comandante.

Segundo o jornal, o major Cura Marques terá escrito o email para informar os formandos, que terminam na próxima semana a formação e serão colocados em 33 centros de meios aéreos espalhados pelo país, de forma a "evitar algumas confusões".

"Previsivelmente (com alguma sorte à mistura) podemos ter uma farda por militar, botas, cogula, óculos e capacete no dia 20 de maio. Sublinho que só teremos uma farda… não há tecido em Portugal para mais nesta altura. Esclareço também que nesta altura provavelmente não vai haver luvas (estamos a pensar em soluções ‘imaginativas’ para solucionar o problema. Até agora não vemos a luz ao fundo do túnel", disse.

O prazo começa a apertar para esta força que, depois de terminada a formação, tem de cumprir um mês de estágio, já em época de incêndios.

O comandante aponta também que poderão não estar em plena força a 1 de Junho, salientando que "a normalidade só chegará mais tarde", ou seja, só em Julho o GIPS terá "a possibilidade de ter tudo para trabalhar a 100%".

"Para complicar mais um bocado a nossa vida falta ainda dizer-vos o ponto de situação sobre material e viaturas. Rádios, telemóveis, computadores, impressora… Não existem", escreve o major, acrescentando que "existem alguns [rádios] usados, que talvez possam utilizar".

O major destaca também que vai ser preciso improvisar nas zonas de descanso uma vez que "camas, armários, mesas e cadeiras… não há".

Quanto aos carros de transporte e combate, é referido que "talvez em Junho, Julho" possa haver "algumas ‘pick-ups’".

O Ministério da Administração Interna contactado pelo Público disse que "estão a decorrer os procedimentos habituais para a aquisição de novos equipamentos" e que os "militares terão o equipamento necessário e indispensável para o cumprimento da sua missão", sem referir datas em que estarão disponíveis.