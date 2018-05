O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamentou esta terça-feira no parlamento que António Paixão tenha pedido a exoneração do cargo de comandante operacional da Protecção Civil (CONAC). Contudo, não é a primeira vez que o Governo lida com a saída de um CONAC: em 16 meses, o cargo já mudou quatro vezes.A primeira substituição aconteceu com José Manuel Moura, em Dezembro de 2016, que estava no cargo de comandante do Comando Nacional de Operações de Socorro há quatro anos. Com os incêndios na Madeira do Verão de 2016, que queimou três mil hectares e fez três mortos, o recém-empossado presidente da ANPC, Joaquim Leitão, substituiu José Manuel Moura por Rui Esteves.Na altura, a ministra da Administração Interna disse que a nomeação de Rui Tavares foi "absolutamente natural". Também o então presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, disse que Tavares tinha "todas as condições para fazer um bom comando".Contudo, com os trágicos incêndios de Julho e Outubro de 2017 - que fizeram mais de 100 mortos - e com um escândalo relacionado com a sua licenciatura, Rui Esteves demitiu-se. A demissão surgiu horas depois da abertura de um inquérito à licenciatura do então comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Recorde-se que a licenciatura de Rui Esteves em Protecção Civil pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco foi concluída com 32 equivalências num total de 36 unidades curriculares.O cargo ficou ocupado interinamente pelo tenente-coronel Albino Tavares, também ex-comandante do GIPS. Em Novembro de 2017, é que António Paixão é indigitado. Mas seis meses depois, demite-se, sem motivo aparente.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já lamentou o pedido a exoneração de António Paixão. À Comissão de Assuntos Constitucionais, o governante garante que o coronel justificou a saída com "razões pessoais". Mas os sociais-democratas não acreditam, e dizem que esta demissão é um sinal da gestão errática do Executivo de António Costa.



Para o deputado do PSD Luís Marques Guedes "tudo o que se tem passado tem sido um tratado de incapacidade e incompetência". "Um militar não deserta quando a operação já está montada no terreno. A opacidade em torno deste processo só adensa a intranquilidade das pessoas. Não nascemos ontem. E que São Pedro nos proteja, porque, dependendo do Governo, só podemos esperar o pior", afirmou.

O coronel José Manuel Duarte da Costa foi designado esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Protecção Civil para exercer as funções de comandante operacional da ANPC, substituindo o coronel António Paixão, que estava no cargo há cinco meses.



Entretanto, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já lamentou o pedido a exoneração de António Paixão. Contudo, destacou as "notáveis capacidades" do seu substituto. "Lamentamos que o comando nacional operacional da ANPC tenha entendido por razões de ordem pessoal pedir a sua exoneração", disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.



O ministro destacou a experiência e "as notáveis capacidades e do currículo" que qualifica o novo comando nacional operacional da ANPC, coronel José Manuel Duarte Costa.



"Pela experiência que já tinha de relacionamento entre Forças Armadas e a estrutura da ANPC que o qualifica para prosseguir este esforço notável que vinha sendo desenvolvido", disse.