Irlanda é a grande surpresa. Israel, Estónia e Chipre entre os finalistas.

Os primeiros dez finalistas da Eurovisão são:



Áustria



Estónia



Chipre



Lituânia



Israel



República Checa



Bulgária



Albânia



Finlândia



Irlanda



As surpresas são Áustria e Irlanda entre as apuradas e Azerbaijão e Bélgica de fora.



Estes países juntam-se a Portugal e aos Big Five (Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Itália), que já estão diretamente apurados. A final é sábado, 12 de maio, a partir das 20.00.