Duarte Cordeiro sobe a ministro e Defesa terá uma mulher

Fernando Medina será ministro, das Finanças ou dos Negócios Estrangeiros, Ana Catarina Mendes vai o cargo de ministra dos Assuntos Parlamentares e Duarte Cordeiro, até agora o secretário de Estado que detinha esta pasta, sobe a ministro do Ambiente. Estes são três nomes certos no novo Governo que António Costa irá apresentar esta quarta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Após entregar a lista no Palácio de Belém, o primeiro-ministro irá reunir com os deputados do PS, apresentando nessa ocasião as suas propostas de candidato a presidente da Assembleia da República e de líder parlamentar.



Leia mais no Jornal de Negócios.







António Costa, Duarte Cordeiro e João Leão Lusa

Leia Também Pedro Siza Vieira fora do novo Governo