Segundo o IPMA, estes avisos amarelos vão permanecer ativos até às 11h00 de quinta-feira, mas a situação deverá manter-se até ao final da semana.



Na segunda-feira, o IPMA alertou para uma subida das temperaturas máximas entre 10 e 13 graus Celsius até quinta-feira em Portugal continental, prevendo-se que os termómetros subam acima dos 30ºC. Nalguns locais os termómetros devem chegar aos 40ºC.



A temperatura máxima vai variar hoje entre os 23ºC (Guarda) e os 33º (Santarém) e a mínima entre os 12º (Bragança e Guarda) e os 18º (Setúbal).



O IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro, e a possibilidade de aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.

