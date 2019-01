De acordo com a PSP, morreram dois homens que "estariam a fazer a reparação de uma caldeira" no Hospital Magalhães Lemos. Uma das vítimas tinha 53 anos.

Dois homens morreram hoje na sequência de uma fuga de monóxido de carbono no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, indicaram fontes dos Bombeiros Sapadores do Porto e da PSP.



Em causa estão dois homens que, de acordo com a PSP, "estariam a fazer a reparação de uma caldeira" naquela unidade hospitalar, sendo que uma das vítimas tinha 53 anos.



A idade da segunda vítima mortal não foi avançada.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto apontou à Lusa que a ocorrência foi registada às 09:43, na Rua Professor Álvaro Rodrigues.



No local estão operacionais do INEM, bem como dos Sapadores e dos Voluntários Portuenses, no total de 21 homens e sete viaturas.